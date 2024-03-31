Информинг » В России » Весенний призыв 2024: все, что изменилось для призывников срочной службы в России с 1 апреля – кому придет электронная повестка

Весенний призыв 2024: все, что изменилось для призывников срочной службы в России с 1 апреля – кому придет электронная повестка

Image 16+
Весенний призыв 2024: все, что изменилось для призывников срочной службы в России с 1 апреля – кому придет электронная повестка
В России
Фото: @nikitabuida / freepik.com

Согласно информации, предоставленной Генштабом Вооруженных сил Российской Федерации, с 1 апреля начнется призыв на срочную военную службу в армию, причем срок службы для срочников будет составлять 12 месяцев. Ветераны армии и просто интересующиеся могут задать свои вопросы в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба России через прямую линию, которая начнет работу с 16 апреля.

Новые изменения затрагивают призывной возраст 

С 1 января 2024 года увеличена верхняя граница призывного возраста до 30 лет. Теперь граждане в возрасте от 18 до 30 лет могут быть призваны на военную службу. Однако те, кто достиг 27 лет до 1 января 2024 года, не подлежат призыву. Граждане, которым исполнится 27 лет после этой даты, сохранят свой статус призывника до достижения 30 лет.

Отмечается, что срочники весеннего призыва не будут направляться на спецоперации, в том числе в зоны боевых действий на СВО, и не будут привлекаться к выполнению задач в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Подробная информация для призывников будет доступна на официальном интернет-портале Министерства обороны Российской Федерации.

Отсутствие уточнений в законодательстве относительно лиц, кому исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, и их статуса в военном учете вызывает определенные вопросы. Вероятно, эти граждане могут подлежать призыву на военную службу, однако конкретные решения могут зависеть от дальнейших интерпретаций закона и практики его применения.

Получение повесток 

В соответствии с изменениями в законодательстве и приказами соответствующих ведомств, существует несколько способов вручения повесток призывникам. 

Лично в руки сотрудником полиции. Сотрудники полиции могут быть задействованы для вручения повесток, их задача - установить местонахождение призывника и вручить ему повестку.

Лично в руки по месту работы или учебы: повестка может быть вручена руководителем или должностными лицами организации, где работает или учится призывник.

Заказным письмом: повестка может быть направлена призывнику заказным письмом. Считается, что повестка вручена, если есть отметка о вручении письма в уведомлении о вручении организации почтовой связи. 

Важно отметить, что информация о повестках также дублируется в электронном виде в реестре воинского учета.

Также добавим, что повестка может быть направлена призывнику путем размещения в специальном реестре повесток. Этот способ вручения считается действительным с момента размещения в информационной системе. Если повестка не была вручена призывнику лично или другими способами в течение 7 дней, она также считается врученной.

Гражданам, игнорирующим повестку на военную службу, грозит административная или уголовная ответственность. Штрафы могут составлять от 10 до 30 тысяч рублей, а также могут быть наложены ограничения на выезд за границу, взятие кредитов, управление транспортными средствами и регистрацию бизнеса или недвижимости. Уголовная ответственность включает штрафы и лишение свободы до 2 лет, особенно если уклонение совершается с умыслом, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

За день до теракта в «Крокусе» собралась толпа призраков

За день до теракта в «Крокусе» собралась толпа призраков

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Теперь все станет бесплатно: ветеранам труда полагаются долгожданные льготы

Сегодня, 00:28

Нужно успеть до 1 апреля: Сбербанк предупреждает всех, кто использует «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 23:33

Курьер «Самоката» из Новосибирска покончил с собой — что известно

Вчера, 23:28

С 1 апреля полностью запрещено: пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет неприятный сюрприз

Вчера, 22:48

Из пенсии вычтут 20%: пенсионеров в России ждут неприятные изменения

Вчера, 20:48

Указ подписан. Пенсионерам рассказали о разовой выплате от 10 000 до 15 000 тысяч

Вчера, 20:28

Указ подписан: Пенсионеров, у которых есть непрерывный трудовой стаж, ждет сюрприз с 31 марта

Вчера, 18:53

Самая большая индексация за годы: россиянам повысят пенсии

Вчера, 16:48

Грязное море, сильная вонь и толпы народа: самые худшие места для пляжного отдыха на побережье Краснодарского края

Вчера, 16:18

Подписан Указ: Пенсионерам с 20-летним стажем обещана компенсация — какой приятный сюрприз

Вчера, 15:43

С апреля пенсии начнут приходить в другое время. В Социальном фонде рассказали, как теперь все будет

Вчера, 15:38

С понедельника для российских пенсионеров станет бесплатно: новая льгота вводится с 31 марта 2024

Вчера, 15:28

Всем по 10 тысяч. Пенсионерам объявили о разовой выплате с апреля

Вчера, 15:28

Значительное повышение: Голикова озвучила новый размер пенсии с 31 марта 2024

Вчера, 14:58

Когда в школу после весенних каникул? 1 или 2 апреля 2024 года

Вчера, 14:28

Из пенсии вычтут 4599 рублей в апреле. Пенсионеров предупредили об изменении

Вчера, 14:28

Исчезнет на всех заправках. Серьезное изменение на российских АЗС

Вчера, 12:33

Указ подписан. Какие товары полностью исчезнут с прилавков магазинов уже с 1 апреля 2024 года

Вчера, 11:13

Обяжут всех до единого: всех, у кого есть квартира и автомобиль, ждет сюрприз с 31 марта

Вчера, 10:48

Значительное повышение: Голикова озвучила новый размер пенсии уже с 1 апреля

Вчера, 10:38

Новости партнеров
2023
ru-RU