Весенний призыв 2024: все, что изменилось для призывников срочной службы в России с 1 апреля – кому придет электронная повестка

Согласно информации, предоставленной Генштабом Вооруженных сил Российской Федерации, с 1 апреля начнется призыв на срочную военную службу в армию, причем срок службы для срочников будет составлять 12 месяцев. Ветераны армии и просто интересующиеся могут задать свои вопросы в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба России через прямую линию, которая начнет работу с 16 апреля.

Новые изменения затрагивают призывной возраст

С 1 января 2024 года увеличена верхняя граница призывного возраста до 30 лет. Теперь граждане в возрасте от 18 до 30 лет могут быть призваны на военную службу. Однако те, кто достиг 27 лет до 1 января 2024 года, не подлежат призыву. Граждане, которым исполнится 27 лет после этой даты, сохранят свой статус призывника до достижения 30 лет.

Отмечается, что срочники весеннего призыва не будут направляться на спецоперации, в том числе в зоны боевых действий на СВО, и не будут привлекаться к выполнению задач в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Подробная информация для призывников будет доступна на официальном интернет-портале Министерства обороны Российской Федерации.

Отсутствие уточнений в законодательстве относительно лиц, кому исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, и их статуса в военном учете вызывает определенные вопросы. Вероятно, эти граждане могут подлежать призыву на военную службу, однако конкретные решения могут зависеть от дальнейших интерпретаций закона и практики его применения.

Получение повесток

В соответствии с изменениями в законодательстве и приказами соответствующих ведомств, существует несколько способов вручения повесток призывникам.

Лично в руки сотрудником полиции. Сотрудники полиции могут быть задействованы для вручения повесток, их задача - установить местонахождение призывника и вручить ему повестку.

Лично в руки по месту работы или учебы: повестка может быть вручена руководителем или должностными лицами организации, где работает или учится призывник.

Заказным письмом: повестка может быть направлена призывнику заказным письмом. Считается, что повестка вручена, если есть отметка о вручении письма в уведомлении о вручении организации почтовой связи.

Важно отметить, что информация о повестках также дублируется в электронном виде в реестре воинского учета.

Также добавим, что повестка может быть направлена призывнику путем размещения в специальном реестре повесток. Этот способ вручения считается действительным с момента размещения в информационной системе. Если повестка не была вручена призывнику лично или другими способами в течение 7 дней, она также считается врученной.

Гражданам, игнорирующим повестку на военную службу, грозит административная или уголовная ответственность. Штрафы могут составлять от 10 до 30 тысяч рублей, а также могут быть наложены ограничения на выезд за границу, взятие кредитов, управление транспортными средствами и регистрацию бизнеса или недвижимости. Уголовная ответственность включает штрафы и лишение свободы до 2 лет, особенно если уклонение совершается с умыслом, пишет Весь Искитим.