С 1 апреля проиндексируют пенсии определенной категории россиян – что еще из денежных выплат повысится

С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 7,5%. Это означает, что пенсии увеличатся на указанный процент в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Категории получателей социальных пенсий

Социальные пенсии предоставляются гражданам, не имеющим достаточного стажа или минимальных коэффициентов для получения страховой пенсии, а также инвалидам и лицам, потерявшим кормильца.

Размер пенсии: с 1 апреля 2024 года размер социальной пенсии составит 22 146,5 рублей.

Другие категории получателей индексированных выплат: пенсии также поднимутся у участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, чернобыльцев и других категорий граждан.

Автоматическое начисление: все индексированные выплаты и повышение пенсий произойдут автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд России.

Эти меры направлены на обеспечение социальной поддержки граждан, особенно пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, и увеличение уровня их жизненного благополучия, пишет Весь Искитим.