Каждый российский пенсионер со званием «Ветеран труда» получит заслуженную прибавку к пенсии в этом году

Ветераны труда, помимо пенсии, могут получать различные льготы и дополнительные выплаты, такие как льготы по оплате жилья, коммунальных услуг, услуг связи, проезда в общественном транспорте, медицинскому обслуживанию, лекарственному обеспечению и санаторно-курортному лечению, пишет ngnovoros.ru.

Процедура присвоения статуса «Ветеран труда»

Процедура присвоения статуса «Ветеран труда» определяется законодательством и нормативными актами региона. Для этого необходимы определенные заслуги перед страной и трудовой стаж не менее 15 лет. Льготы могут быть предоставлены только в регионе присвоения статуса, но федеральные льготники имеют право пользоваться привилегиями по всей стране.

Критерии присвоения статуса на региональном уровне включают признание губернатора, определенный трудовой стаж и награды.