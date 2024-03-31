Новый альбом Леонида Агутина вызывает смешанные чувства и некоторое шокированное впечатление у поклонников. Несмотря на то, что музыкант известен своим способом интегрировать лучшие мировые музыкальные тренды, этот альбом представляет собой российский опыт. Песня, которую артист считает ключевой, соответствует его творческому стилю, но видеоклип становится платформой для идеологических высказываний, которые могут показаться многим весьма схематичными. Об этом говорит главный редактор «РосБалт», а также почетный академик Российской академии радио Николай Яременко.

Альбом включает в себя традиционные композиции и эксперименты с латиноамериканскими или восточными музыкальными мотивами. Однако, несмотря на начальную грусть, постепенно он переходит к искусственно оптимистическому настроению, что может показаться даже неуместным.

Треки отражают современные вызовы и разочарования

По мнению музкритиков, это приводит к потере характера идентичности Леонида Агутина, особенно в сравнении с его предыдущими альбомами. Несмотря на это, некоторые треки отражают современные вызовы и разочарования, что делает альбом вдохновляющим и актуальным. Однако, некоторые из песен о любви и семейных отношениях могут казаться поверхностными или неубедительными.