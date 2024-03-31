«Расстегнул лифчик Брежневой»: Светлаков высказался о романе с певицей

Сергей Светлаков и Вера Брежнева сыграли супругов в кинофильме «Джунгли» настолько убедительно, что многие поклонники приписали им реальные отношения. А провокационный эпизод на Comment Out, где артист расстегнул лифчик певицы со словами: «помнят руки», породил еще больше вопросов.

Смотрелись в роли возлюбленных и супругов

Однако, когда стало известно о том, что оба развелись со своими партнерами, возникли сомнения в их романе. Светлаков признался, что хронология событий была интересной, но каждый из них пошел своим путем. Он утверждает, что они просто оказались в одинаковом состоянии на съемочной площадке. Их соединил как сценарий, так и жизненные обстоятельства. У обоих в то время было много параллелей в жизни, и, по мнению шоумена, они естественно смотрелись в роли возлюбленных и супругов.

Светлаков также заключил, что они явно были друг другу нужны в тот момент, пишет WomanHit.ru.