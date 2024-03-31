Светлаков заявил, что Цекало пропал после женитьбы на Дарине Эрвин

Комик Сергей Светлаков признался, что известный продюсер Александр Цекало исчез из жизни друзей после свадьбы с Дариной Эрвин. В интервью Надежде Стрелец шоумен рассказал, что после женитьбы его коллега перестал общаться и с ним, и с другими знакомыми.

Светлаков пояснил, что ему очень не хватало поддержки Цекало, а также, что он был недоволен общением участников шоу «Прожекторперисхилтон» с его экс-женой, сестрой Веры Брежневой.

Он отметил, что она тогда была частью коллектива, а люди не собирались прерывать связь с ней, в то время как Александр надеялся на обратное. В то же время Сергей выразил надежду на восстановление дружбы в будущем, пишет МК.