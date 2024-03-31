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2-й выпуск реалити-шоу «Невеста. Экстра любовь» — кто покинул шоу

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2-й выпуск реалити-шоу «Невеста. Экстра любовь» — кто покинул шоу
Знаменитости
Источник фото: @nevestaextralubov

Во втором этапе шоу «Невеста. Экстра любовь» осталось лишь 16 участниц, из которых 10 покинули проект на первой неделе. С оставшимися девушками Константин Гецати отправился в Марокко, там их ждала роскошная вилла с бассейном.

Эмоции привели к истерике

Вечером медиум устроил ужин для участниц. Он предоставил им возможность провести частную беседу. Каждая стремилась привлечь внимание экстрасенса и пообщаться с ним лично для того, чтобы получить свечу. Во втором выпуске поразила Анна Голубых, чьи эмоции привели к истерике из-за вопросов о ее покойном муже. Экстрасенс обещал провести с ней сеанс позже, подтвердив связь души с ушедшим мужем.

На церемонии свечей первыми были награждены Валерия Некрасова, свечу второго впечатления получила Ольга Меганская, отправившаяся первой на свидание с Константином. Также были награждены Елизавета Ткаченко, София Грейс, Диана Десницкая.

Мария Мотина, несмотря на полученную ранее свечу, покинула реалити-шоу по решению ведущего.

Информационное агентство «Informing»

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