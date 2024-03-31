С понедельника для российских пенсионеров станет бесплатно: новая льгота вводится с 31 марта 2024

С 31 марта 2024 года российским пенсионерам предоставляется возможность бесплатного участия в специальных физкультурных мероприятиях, призванных способствовать общему благополучию. Эта новая инициатива открывает доступ к бесплатным занятиям физической активности, которые организованы с целью поддержки здоровья и активного образа жизни для пожилых граждан.

Скандинавская ходьба

Согласно пенсионному эксперту Анастасии Киреевой, весенний сезон таких занятий стартует уже в следующий понедельник и будет доступен во многих регионах России. Одним из доступных видов физической активности станет скандинавская ходьба, которую будут вести опытные инструкторы. Новые группы для обучения этому виду активности начнут работу в столичном регионе, и пожилые граждане смогут воспользоваться возможностью заниматься в городских парках.

Имеет ряд положительных эффектов

Тренировки будут проводиться на природных территориях, где уже наступила весна, что создает более комфортные условия для занятий. Скандинавская ходьба доступна почти каждому пенсионеру и имеет ряд положительных эффектов для здоровья, включая улучшение сердечно-сосудистой системы, нормализацию обмена веществ и укрепление мышц. Для записи на тренировки необходимо обратиться в группу своего района с 18 марта.

Эта новая инициатива направлена на улучшение качества жизни пожилых граждан и поддержку их физического и психологического благополучия, пишет ngnovoros.ru.