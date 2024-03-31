Всем по 10 тысяч. Пенсионерам объявили о разовой выплате с апреля

С 1 апреля 2024 года определенные категории пенсионеров будут получать единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей. Первая группа - это супружеские пары, отмечающие юбилей свадьбы и имеющие стаж совместной жизни не менее 50 лет. Выплата при этом доступна в ряде российских регионов, включая Владимирскую, Белгородскую, Самарскую области.

Вторая группа - пенсионеры, достигшие 90-летнего возраста, в Петербурге и Ленинградской области. Для получения выплаты необходимо подать заявление, и сумма может различаться в зависимости от региона. Например, на Урале супружеским парам, отмечающим 50-летие свадьбы, выплачивается по 5 тысяч рублей на каждого партнера, пишет ngnovoros.ru.