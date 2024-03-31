Указ подписан: Пенсионеров, у которых есть непрерывный трудовой стаж, ждет сюрприз с 31 марта

Пенсионерам было объявлено о новом приятном обновлении, касающемся тех, кто имеет непрерывный трудовой стаж. В скором времени для них будут введены новые социальные программы, начисляющие проценты в зависимости от продолжительности стажа. По словам пенсионного специалиста Сергея Власова, это обновление затрагивает каждого пенсионера.

Социальные программы для работников

Непрерывный трудовой стаж, хоть и знаком каждому пенсионеру, обычно имеет незначительное влияние на размер пенсии. Однако на уровне региона пожилые граждане могут ожидать получения дополнительных бонусов за непрерывный стаж. Многие крупные российские предприятия начали вводить социальные программы для своих работников, включая пенсионеров.

По словам эксперта, эти программы предусматривают выплаты, начиная с 60 лет, причем размер зависит от продолжительности непрерывной работы. Это приятное обновление может стать сюрпризом для многих после 10 марта, пишет ngnovoros.ru.