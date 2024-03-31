Значительное повышение: Голикова озвучила новый размер пенсии с 31 марта 2024

Пенсионные вопросы всегда остаются актуальными для многих граждан, и сейчас появилась важная информация: размер страховой пенсии может достигнуть 18 521 рубля в соответствии с проектом бюджета Пенсионного фонда. Этот шаг направлен на увеличение выплат и создание более комфортных условий для пожилых людей.

Для получения этой пенсии необходимо соблюдать определенные обязательные условия:

Возраст: женщины выходят на пенсию после 60 лет, а мужчины — после 65.

женщины выходят на пенсию после 60 лет, а мужчины — после 65. Минимальный трудовой стаж: в 2024 году он составляет 14 лет, а с 2025 — 15 лет.

Гражданам следует продолжать работать и участвовать в экономике страны для получения полноценной страховой пенсии. Эти условия являются обязательными для получения пенсии, а государство стремится обеспечить достойное существование для пожилых людей, призывая их активно участвовать в экономической жизни страны, пишет ngnovoros.ru.