Когда в школу после весенних каникул? 1 или 2 апреля 2024 года

Подготовьте детей к активной учебной деятельности в новом учебном году 2024/2025 с помощью актуальной информации о дате начала занятий после весенних каникул.

Российские школьники наслаждались отдыхом с 25 по 31 марта 2024 года и возвращаются к учебе в понедельник, 1 апреля. Тех, кто следует триместровой или модульной системе обучения, ожидают каникулы с 8 по 14 апреля 2024 года, а учеба возобновится 15 апреля. Как сообщает Весь Искитим, для учеников 9 и 11 классов последний звонок звучит 24-25 мая, а летние каникулы пройдут с 1 июня по 31 августа 2024 года.

Отличная возможность подготовиться к новым учебным достижениям!