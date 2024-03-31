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Умер или жив дагестанский блогер Венгалби Расул Биг Босс: что рассказал о себе в последнем интервью, какую причину смерти назвали друзья

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Умер или жив дагестанский блогер Венгалби Расул Биг Босс: что рассказал о себе в последнем интервью, какую причину смерти назвали друзья
Знаменитости
Источник фото: @rhymestg

Блогер из Дагестана, Венгалби Расул, известный как Биг Босс, оставил неизгладимый след в интернет-пространстве и сердцах многих поклонников. В свои 37 лет он пережил множество трудностей и преодолел множество испытаний.

Расул, родившийся в селе Кукрек, Махачкалы, был символом свободы и непредсказуемости. Его жизненный путь был полон вызовов, и он не всегда находил понимание у близких. Несмотря на нелюбовь к школе, он нашел свой путь и даже занялся небольшим бизнесом. Но настоящую известность Расулу принесли его видеоролики, созданные вместе с племянником. 

Столкнулся с наркотической зависимостью

Его харизматичный образ и нестандартное видение мира завоевали сердца многих. Его фразы становились популярными, не задумываясь об этом. Но его путь был далеко не легким. Расул столкнулся с наркотической зависимостью, и только благодаря поддержке родных, особенно племянника, он смог попытаться вернуться на путь исправления.

Оставил след в мире блогерства

Смерть Расула потрясла многих его поклонников. Падение с третьего этажа привело к трагическим последствиям, оставив в сердцах многих горькое чувство утраты. Несмотря на все трудности, Расул Биг Босс оставил свой след в мире блогерства и интернета, и его память будет жить в сердцах его поклонников, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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