Самая большая индексация за годы: россиянам повысят пенсии

Будущее для пенсионеров обещает значительное увеличение их доходов. После успешной индексации страховых пенсий в начале года, в апреле предстоит индексация всех видов социальных пенсий. Планируется сохранить высокий темп роста на уровне январских показателей.

Следующие годы прогнозируются с еще более существенным увеличением: на 9,5% и 10,3% соответственно. Это будет связано с ростом прожиточного минимума.

Пенсионеры могут быть уверены, что предстоящее увеличение будет одним из самых существенных за последние десять лет.

В прошлом увеличения пенсий были незначительными, но средний размер пенсионных выплат теперь ожидается на уровне 15 тысяч рублей. Это хорошая новость для всех, кто рассчитывает на социальные выплаты в старости, пишет ngnovoros.ru.