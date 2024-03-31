Грязное море, сильная вонь и толпы народа: самые худшие места для пляжного отдыха на побережье Краснодарского края

Алена, опытная путешественница и создатель канала «На своих двоих», поделилась своим антитопом курортных мест на побережье Краснодарского края.

После многолетних приключений она пришла к выводу, что летний отдых в некоторых местах этого региона не стоит вашего внимания. Лазаревское, несмотря на широкий выбор кафе и хорошие пляжи, страдает от чрезмерной популярности, приводящей к переполненным пляжам и толпам туристов.

Туапсе, промышленный и портовый город, предлагает инфраструктуру, но не является идеальным местом для отдыха из-за своего характера. Лоо и Вардане также оказались разочарованием для Алены из-за проблем с набережной и грязных пляжей. Наконец, Анапа, несмотря на свои пляжи, не вызвала восторга у путешественницы из-за отсутствия яркой природы и избытка туристов.

Этот список поможет туристам выбрать наилучшие места для отдыха на Черноморском побережье, избегая тех, которые могут разочаровать, пишет ngnovoros.ru.