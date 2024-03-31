В новом выпуске «Маски» на НТВ свою личность раскроет один участник

На канале НТВ состоится долгожданный показ новой серии телешоу «Маска». Этот выпуск обещает принести зрителям немало сюрпризов.

К обычным участникам присоединится особый гость, он добавит проекту интриги и загадочности. По итогам передачи один из персонажей раскроет свою личность, а затем покинет проект.

Скоро вскроет свое истинное лицо

На сцене шоу появятся разнообразные персонажи, среди которых можно увидеть Гориллу, Бабочку и других. Однако наибольшее внимание публики привлекают Перец, Кактус, Матрешка, и, вероятно, один из них скоро вскроет свое истинное лицо.

Выступление обещает быть захватывающим

Каждый из этих персонажей обладает своими уникальными особенностями, а зрители неутомимо пытаются разгадать загадку, кто же на самом деле находится за этими масками. Особое волнение вызывает появление специального гостя этого выпуска – Бабки-Ёжки, за которой, по слухам, может скрываться артистка Анита Цой. Выступление певицы обещает быть захватывающим.