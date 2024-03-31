Ирина Понаровская раскрыла, до чего ее довели диеты в молодом возрасте

Ирина Понаровская, известная певица, поделилась своими страданиями, вызванными неправильными диетами в молодости. Об этом она рассказала в интервью для Светланы Бондарчук.

Звезда призналась, что в молодом возрасте она столкнулась с серьезными проблемами с почками. Это было из-за стремления артистки похудеть. Все началось в 13 лет, тогда Ирина весила 78 килограммов. Она в итоге решила изменить свою фигуру, отказалась от мяса и рыбы. Однако, это привело к дальнейшим осложнениям.

Прибегла к употреблению таблеток

В 24 года у нее начались серьезные проблемы с почками. Как призналась Понаровская, вместо того, чтобы следовать разумной диете, она просто перестала есть и прибегла к употреблению каких-то таблеток. В то время информации о здоровом питании было недостаточно, диетологов практически не было, а слова одного из врачей о ее полноте также сильно повлияли на ее решение.