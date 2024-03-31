Королевский эксперт назвал, с каким видом рака борется Миддлтон

Стал известен точный диагноз состояния здоровья принцессы Кейт Миддлтон: рак толстой кишки.

Эксперт по королевским делам, Марк Рош, подтвердил эту информацию, отметив, что Кейт прошла операцию гистерэктомии и сейчас проходит курс химиотерапии. Состояние ее здоровья ослабило ее, и принц Уильям взял на себя часть ее обязанностей, включая заботу о детях. Дети знают о болезни своей матери и поддерживают ее.

Кейт находится в поместье Анмер-Холл в Норфолке, где ее окружает семья. Возвращение на публику зависит от ее состояния здоровья. Кроме того, королевская семья также переживает за короля Карла III, у которого также диагностировали рак, пишет Блокнот.ру.