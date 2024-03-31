Лужина считает, что в артистке Пугачевой остались человеческие качества

Лариса Лужина, народная артистка, поделилась своим мнением о молчании Аллы Пугачевой в связи с терактом, который произошел в «Крокус Сити Холле». Она считает, что Примадонна всегда сохраняла человеческие качества, которые побудили ее высказаться в конце концов о трагедии.

Лужина отметила, что даже у плохого человека, если у него есть сердце и душа, есть место для скорби. По ее словам, на самом деле очень мало людей могут быть по-настоящему жестокими. Артистка призвала не обращать внимания на слова Аллы Борисовны и заявила, что ее мнение давно никого не интересует.

Ранее Пугачева, напомним, прокомментировала события в «Крокусе». Она отметила, что истинная скорбь находится внутри, а не в социальных сетях, пишет Абзац.