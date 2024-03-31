Экс-участница «Дома-2» Анна Якунина сообщила о смерти Либерж Кпадону

Анна Якунина, известная благодаря участию в реалити «Дом-2», поделилась на своей странице в социальных сетях грустной новостью о смерти своей подруги Либерж Кпадону, известной фигуры на проекте. О происшествии она узнала на Бали, где Якунина в настоящее время и проживает.

Трагическое известие Анна узнала от соседей Либерж

В течение более месяца она пыталась связаться с Либерж, но все ее попытки оказались безуспешными, и она даже не смогла дозвониться до родителей подруги. Трагическое известие Анна узнала от соседей Либерж, которые также были встревожены ее исчезновением. Соседи сообщили о том, что ее тело было обнаружено в ее квартире, где она находилась долгое время.

Ранее Кпадону сообщила о наличии опухоли в ее легких и о решении лечиться без операции, пишет Телепрограмма.