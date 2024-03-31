Указ подписан. Пенсионерам рассказали о разовой выплате от 10 000 до 15 000 тысяч

С 1 апреля 2024 года пенсионеры в некоторых регионах получат возможность получить единовременную выплату в честь своего юбилея свадьбы. Сумма выплаты составит либо 10 000, либо же 15 000 рублей, в зависимости от региона.

Это пособие, по данным ngnovoros.ru, предназначено для пенсионеров, которые прожили в браке не менее 50 лет. В различных регионах могут действовать дополнительные условия, такие как требование проживания в регионе определенное количество лет или регистрация брака именно в этом регионе.

Для получения выплат необходимо подать заявление

Для получения выплат необходимо подать заявление в МФЦ или местное отделение социальной защиты. Выплата начнется с 1 апреля для тех, кто подал заявление в течение месяца до этой даты. Пенсионеры, подавшие заявление позднее, получат выплату в соответствии с установленными сроками, ngnovoros.ru.