Неожиданный сюрприз для автовладельцев. С апреля на выезде из городов будут проверки

С 1 апреля 2024 в РФ стартуют совместные рейды судебных приставов и сотрудников ГИБДД, направленных на выявление и задержание автомобилей должников. Рейды будут активно проводиться на въездах и выездах из населенных пунктов, чтобы охватить как можно больше транспортных средств.

Основная цель данных мероприятий – взыскание задолженностей с водителей, систематически уклоняющихся от оплаты штрафов, налогов и других обязательных платежей.

В случае обнаружения должника, судебные приставы имеют право наложить арест на его автомобиль, который будет доставлен на штрафстоянку. Если владелец автомобиля не погасит задолженность в течение двух дней, машина будет выставлена на аукцион, а средства от продажи будут направлены на возмещение убытков.

В качестве иллюстрации приводится случай в Ивановской области, где две машины были арестованы у владельца за неоплаченные штрафы на общую сумму более 100 тыс. рублей, пишет ngnovoros.ru.