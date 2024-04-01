Проверять будут абсолютно всех: пенсионеров от 62 лет и старше ожидают неприятные перемены

С 31 марта 2024 года стартует новая инициатива по защите пожилых граждан на улицах. Организаторы будут проводить беседы с пожилыми людьми на региональном уровне, предостерегая их от схем мошенничества. Сотрудники полиции поделятся информацией о распространенных мошеннических схемах, а также дадут рекомендации по их предотвращению.

Главная цель инициативы - это защитить пожилых от мошенничества, так как они остаются одной из наиболее уязвимых групп.

Гражданам в возрасте от 60 до 80 лет будет уделено особое внимание. Пожилым гражданам выдадут информационные брошюры, а специалисты будут наблюдать за их реакцией на ситуации мошенничества. Проверки будут проводиться на Урале с участием начальников городских управлений внутренних дел.

Данная инициатива, как пишет ngnovoros.ru, была направлена главным образом на предупреждение рисков мошенничества и обеспечение защиты пожилых граждан.