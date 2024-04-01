Указ уже подписан. Россиян ждёт целых 10 выходных в апреле

Российским гражданам было объявлено о предстоящем увеличении числа выходных дней уже в апреле. Это значительное изменение позволит насладиться десятью днями отдыха в течение месяца. Эксперты советуют избегать отпуска в это время, чтобы не нанести ущерб финансовому положению.

По информации специалистов в сфере труда, россияне получат дополнительные выходные благодаря майским праздникам, часть которых приходится на апрель. Общее число выходных в месяце составит десять, почти вдвое больше обычного.

Указ о увеличении числа выходных подписан правительством, и количество рабочих часов будет различаться в зависимости от графика работы. Помимо стандартных выходных дней, в апреле начнутся майские праздники, добавляя дополнительный отдых, пишет ngnovoros.ru.