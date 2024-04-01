Размер небольшой, но хоть так: эту сумму зачислят всем до единого пенсионерам с 1 апреля

Для российских пенсионеров наступает приятный период, так как с 31 марта многие из них начнут получать дополнительные денежные выплаты. Размер этих бонусов может различаться в зависимости от банка, однако все пенсионеры, получающие пенсию на карту, могут рассчитывать на этот приятный сюрприз.

Различные банки выступают инициаторами подобных социальных программ, стремясь привлечь новых пенсионных клиентов. Некоторые из банков предлагают «приветственные выплаты», которые начисляются пенсионерам при переводе пенсии на карту, выпущенную в этом банке.

Будут перечисляться равными платежами

В этом году несколько банков запустили подобные программы, расширяя выбор для пенсионеров. Один из крупнейших российских банков обещает выдать своим новым пенсионным клиентам по 3000 рублей, которые будут перечисляться шестью равными платежами по 500 рублей в течение полугода. Это может стать приятным дополнением к ежемесячным пенсионным выплатам.

Пенсионеры, оформившие банковскую карту в январе, начали получать дополнительные выплаты с 22 февраля, пишет ngnovoros.ru.