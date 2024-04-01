В апреле выплатят сразу две пенсии. Вторая пенсия будет особой

Пенсионеров в России ожидает приятное удивление в апреле: две пенсии вместо одной. Это связано с досрочной выплатой пенсий за май, предусмотренной из-за праздничных дней в мае.

За май пенсионеры получат досрочные выплаты в конце апреля

Пенсии за апрель будут выданы по обычному графику, а за май пенсионеры получат досрочные выплаты в конце апреля. Особое внимание уделяется пенсионерам, получающим пенсии за выслугу лет по линии Минобороны и других силовых ведомств, которые обычно получают свои пенсии в начале месяца.

Кроме того, в этом месяце пенсионеры получат единовременную выплату в преддверии Дня Победы. Федеральная выплата составит 10 тысяч рублей, но в различных регионах могут добавиться дополнительные средства из местных бюджетов, увеличивая общую сумму выплаты до 25 тысяч рублей.

Эти меры направлены на обеспечение достойного уровня жизни пожилых граждан и признание их вклада в историческую победу, пишет ngnovoros.ru.