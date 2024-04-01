Нужно успеть: пенсионерам надо срочно написать заявление на новую льготу

Предоставление пенсионерам скидки на проезд в пригородных поездах на Урале – важное нововведение, которое значительно облегчит их финансовое бремя, особенно перед началом дачного сезона. Теперь пенсионеры смогут экономить половину от стоимости проезда, что станет особенно ценно для тех, кто часто посещает свои загородные участки.

Что необходимо, чтобы воспользоваться льготой

Для того чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо быть получателем страховой пенсии по старости или достичь пенсионного возраста по предыдущим нормам. Мы рекомендуем подать заявление на получение льготы как можно скорее, чтобы иметь возможность использовать преимущество и сэкономить значительные суммы на поездках.

Не упустите шанс сделать свои перемещения более доступными и экономичными. Подайте заявление уже сегодня и наслаждайтесь поездками без лишних финансовых затрат, пишет ngnovoros.ru.