Статус ветерана труда приносит многие привилегии, но доступ к ним разнится по регионам. Льготы определяются местными властями и могут отличаться. Например, статус, присвоенный на уровне региона, действует только там.

Получить статус ветерана труда на региональном уровне можно через местные органы с документами, подтверждающими статус.

Информацию о льготах можно найти на сайте правительства или в МФЦ

Информацию о льготах можно найти на сайте правительства или в МФЦ. Помимо выплат, ветераны труда могут получать скидки на жилье, коммунальные услуги и даже компенсации за проезд, информирует портал ngnovoros.ru.