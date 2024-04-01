Владельцам карт «Мир» дали срок до апреля: затем их ждет неприятный сюрприз

Граждане, у которых имеются банковские карты национальной платежной системы «Мир», получили уведомление о важных сроках, которые следует соблюсти до апреля. Финансовый эксперт Валерий Попов раскрыл информацию о необходимости выполнения определенных действий в указанный период времени. Согласно эксперту, установлены новые сроки как для владельцев карт самой национальной платежной системы, так и для ее партнеров. Он предупредил, что в следующем месяце завершатся важные социальные программы, доступные гражданам, и для участия в них необходимо успеть выполнить требования до указанного времени.

Одной из таких программ является крупная и завершающаяся в конце апреля акция, проводимая оператором карт «Мир» вместе с Континентальной хоккейной лигой.

Владельцам карт обещают вернуть 10% от суммы каждой второй покупки билетов на матчи лиги. Для получения кэшбэка необходимо зарегистрировать банковскую карту в программе лояльности и оплатить билеты до 29 апреля 2024 года.

Кроме того, после 19 апреля 2024 закроется социальная программа, предусматривающая скидку для россиян при заказе на маркетплейсе Сбера «Мегамаркет». Получить скидку в размере 1500 рублей можно на любой заказ от 4 тысяч рублей, если это будет первый заказ в сервисе. Получение промокода необходимо уже до 19 апреля текущего года, однако его активацию можно будет произвести до конца апреля.

Владельцам карт «Мир» рекомендуется не упустить возможность воспользоваться этими программами, действуя в установленные сроки, сообщает gorodkirov.ru