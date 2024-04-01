Пенсионеров, в возрасте от 58 лет, ждет огромный сюрприз со 2 апреля

В РФ всем пенсионерам в возрасте от 58 лет предлагаются уникальные бесплатные курсы по рукоделию, организуемые благотворительными организациями по всей стране. Они призваны обучить различным техникам рукоделия, таким как вышивание и многие другие. Курсы не только дают возможность приобрести новые навыки, но и способствуют социализации и общению среди пожилых граждан, что особенно важно для сохранения активного образа жизни.

Участие открыто как для женщин, так и для мужчин с 58 лет

Занятия, согласно имеющимся данным, проводятся абсолютно бесплатно для всех пенсионеров. Участие открыто как для женщин, так и для мужчин, но достигших возраста 58 лет. Верхний возрастной предел не установлен, однако, как правило, посещаются они пенсионерами в возрасте до 85 лет.

Курсы для пенсионеров начнут работать со 2 апреля. О наличии данной возможности в конкретном регионе проживания пенсионерам следует уточнять индивидуально, обращаясь к местным организаторам или благотворительным организациям, уточняет ngnovoros.ru.