Рекордная индексация уже в 2024 году. Объявлена дата нового повышения пенсии официально

Пенсионеров ожидает приятное удвоение: в ближайшее время наступит двойная индексация выплат. Соцпенсии и пенсии по государственному обеспечению будут проиндексированы на 7%, что затронет значительное количество пенсионеров по всей стране. Но это еще не все.

Местные власти приняли решение о дополнительном повышении пенсий отдельным категориям пенсионеров

Во многих регионах местные власти приняли решение о дополнительном повышении пенсий отдельным категориям пенсионеров: ветераны труда и труженики тыла получат дополнительно по 1000 рублей, а пострадавшие от политических репрессий и реабилитированные граждане получат дополнительно по 1500 рублей.

Точные даты зачисления повышенных пенсий могут различаться в зависимости от региона, поэтому рекомендуется обращаться к соответствующим органам и уточнять информацию, пишет ngnovoros.ru.