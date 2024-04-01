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Вынуждены отказаться от всех льгот с апреля: пенсионерам РФ объявили о сюрпризе

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Вынуждены отказаться от всех льгот с апреля: пенсионерам РФ объявили о сюрпризе
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Пенсионерам была предоставлена возможность получения дополнительных денежных средств сверх их пенсии в обмен на отказ от одной или нескольких имеющихся льгот с апреля текущего года. Согласно сообщениям пенсионных экспертов, это привело к увеличению сумм компенсаций для пенсионеров.

Многие пенсионеры, помимо основной пенсии, получают различные дополнительные льготы от государства, такие как бесплатный проезд в общественном транспорте или скидки в магазинах. Однако некоторым пенсионерам может быть удобнее получать деньги вместо льгот, что предусмотрено во многих регионах.

Пенсионеры могут получить дополнительные денежные суммы, если откажутся от определенных льгот

Согласно новым условиям, пенсионеры могут получить дополнительные денежные суммы, если откажутся от определенных льгот. Например, в столичном регионе пенсионеры могут получить дополнительные средства, отказавшись от бесплатного проезда в общественном транспорте или бесплатной выдачи лекарств по рецепту врача.

Эти изменения оказались неожиданным сюрпризом для многих пенсионеров, и они стали активно обсуждаться в обществе. Компенсации, предоставленные в обмен на льготы, могут оказать значительное влияние на финансовое положение пожилых граждан и их качество жизни, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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