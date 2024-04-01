Ксения Собчак покинула Россию и отправилась с сыном в Дубай

Ксения Собчак, ведущая и журналистка, отправилась в отпуск в Дубай вместе со своим сыном Платоном. О поездке она поделилась в своих социальных сетях.

Выбор Ксении пал на Дубай из-за предпочтений Платона, который просто обожает этот город. Они заселились в Burj Al Arab - один из самых роскошных отелей Дубая, расположенный на собственном острове. Для Собчак, к слову, детские каникулы - это время, которого она ждет больше всего. В их школе каникулы случаются чаще обычного, но они очень короткие, отметила теледива.

Источник фото: @xenia_sobchak

На этот раз светская львица с сыном решили провести неделю в ОАЭ, сообщает портал Газета.ру.