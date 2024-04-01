Нужно успеть: коснется всех без исключения водителей в РФ

Эксперты рекомендуют принять важные меры до начала апреля, чтобы избежать негативных последствий на дорогах. Служба судебных приставов активно контролирует задолженности граждан и при превышении определенного порога применяет строгие меры.

Могут столкнуться с ограничениями

С 1 апреля будет обновлена база данных о должниках, поэтому водителям рекомендуется проверить свой статус на сайте судебных приставов. Если задолженность превышает 10 тысяч рублей, они могут столкнуться с ограничениями, включая запрет на управление автомобилем.

Лишение специального права пользования транспортом - одно из возможных ограничений.

Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо проверить наличие задолженностей и при их обнаружении незамедлительно погасить долги. Проверка финансового статуса и принятие соответствующих мер помогут избежать проблем на дорогах и сохранить возможность комфортного вождения, пишет ngnovoros.ru.