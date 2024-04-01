В выходные придется работать: в майские праздники внесли серьезные изменения

Правительство России вносит изменения в производственный календарь, чтобы увеличить количество выходных дней и дать возможность гражданам полноценно насладиться майскими праздниками, пишет ngnovoros.ru.

Внесенные изменения:

Выходной день 27 апреля перенесен на понедельник, 29 апреля.

Выходной день 30 апреля перенесен с 2 ноября.

Рабочий день с субботы, 6 января, перенесен на пятницу, 10 мая, делая этот день выходным.

Майские праздники в этом году распределены более равномерно: