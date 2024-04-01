В выходные придется работать: в майские праздники внесли серьезные изменения

Правительство России вносит изменения в производственный календарь, чтобы увеличить количество выходных дней и дать возможность гражданам полноценно насладиться майскими праздниками, пишет ngnovoros.ru.
Внесенные изменения:
- Выходной день 27 апреля перенесен на понедельник, 29 апреля.
- Выходной день 30 апреля перенесен с 2 ноября.
- Рабочий день с субботы, 6 января, перенесен на пятницу, 10 мая, делая этот день выходным.
Майские праздники в этом году распределены более равномерно:
- Первый блок: выходные с 28 по 30 апреля и День труда 1 мая, после которых следуют два рабочих дня.
- Второй блок: выходные 4 и 5 мая, День Победы 9 мая и перенесенный выходной 10 мая, завершаются выходными 11 и 12 мая.