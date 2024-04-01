Пенсионеров, в возрасте от 58 лет, ждет огромный сюрприз со 2 апреля

В России пенсионерам от 58 лет предоставляются бесплатные курсы рукоделия, организуемые благотворительными организациями в различных регионах страны. Эти курсы предназначены для обучения пенсионеров различным техникам рукоделия, таким как вышивание, а также способствуют общению и социализации среди пожилых граждан.

Занятия проводятся бесплатно, доступны для женщин и мужчин с 58 лет. Верхний возрастной предел не установлен, однако обычно курсы посещают пенсионеры до 85 лет. Курсы рукоделия для пенсионеров начнут работать со 2 апреля.

Для уточнения наличия данной возможности в конкретном регионе следует обращаться индивидуально, пишет ngnovoros.ru.