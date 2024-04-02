Супруга киноактера Романа Мадянова рассказала о его борьбе с онкологией

Роман Мадянов, не подтвердивший слухи о своем заболевании, готовится к новым съемкам в кино и постановкам в театре, несмотря на сообщения о раке. Хотя артист находится на курсе противоопухолевого лечения и недавно провел один день на стационарном лечении, он намекнул, что его здоровье в полном порядке.

Слухи о раке 61-летнего артиста появились еще в прошлом году после того, как он появился перед зрителями лысым во время спектакля. Однако сам актер опроверг это предположение.

Недавние сообщения утверждают, что у Мадянова обнаружили злокачественное новообразование в бронхах и легком, кисты в почках, печени. Несмотря на это, его супруга подтвердила, что он находится дома на лечении и сейчас чувствует себя нормально, продолжая осуществлять свою профессиональную деятельность.

17 апреля Мадянов сыграет в «Любимой женщине Дон Жуана», которая пройдет в Современном театре антрепризы.

К слову, заслуженный артист России известен своими ролями в сериалах и фильмах. Он принимал участие в 226 проектах на протяжении своей карьеры.