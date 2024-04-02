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Бросайте немедленно трубку: Совет для всех клиентов «Сбербанк Онлайн»

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Бросайте немедленно трубку: Совет для всех клиентов «Сбербанк Онлайн»
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы обмана. Недавно была обнаружена новая уловка, включающая использование функции трансляции экрана во время видеозвонков через популярные мессенджеры. Информация об этой коварной схеме была опубликована на официальном сайте Сбербанка.

Операционная схема мошенников довольно хитра: они сперва создают фальшивые аккаунты, имитируя профили банков, и начинают видеозвонок, представляясь сотрудниками банка, затем задают жертве вопросы о мобильном приложении, утверждая, что представляются для помощи с обновлением. Затем, выдаваясь за других сотрудников, они убеждают клиента включить режим демонстрации экрана, на самом деле, с целью получения доступа к конфиденциальной информации.

Чтобы не стать жертвой этой коварной схемы: не нужно отвечать на звонки и сообщения от незнакомых аккаунтов. Банковские сотрудники не инициируют контакт через мессенджеры. Не следует включать функцию демонстрации экрана в разговоре с незнакомцами с целью избежать утечки конфиденциальной информации. Будьте осторожны при обновлении мобильных приложений. Загружайте обновления только из официальных источников.

Информационное агентство «Informing»

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