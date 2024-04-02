С понедельника все изменится: Сбербанк предупредил клиентов приложения «Сбербанк Онлайн»

Клиенты, пользующиеся приложением «Сбербанк Онлайн» на своих мобильных устройствах, получили серьезное предупреждение от финансового учреждения о новой угрозе со стороны мошенников.

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банка «Сбербанк», обращаются к клиентам через мессенджеры

По информации от пресс-службы, выявлена тактика обмана, где злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банка «Сбербанк«, обращаются к клиентам через мессенджеры. Они призывают обновить мобильное приложение, предлагая разрешить трансляцию экрана телефона для »идентификации по биометрии». Однако такие действия могут привести к утечке конфиденциальной информации и краже средств с банковского счета.

Эксперты подчеркивают, что настоящие сотрудники банка никогда не будут запрашивать подобные действия у клиентов. Рекомендуется быть бдительными и не предоставлять доступ к экрану телефона, не осуществлять переводы по запросу незнакомых лиц, чтобы избежать финансовых потерь, пишет ngnovoros.ru.