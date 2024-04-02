Сразу же отключитесь: Срочное сообщение для всех, кто использует «Сбербанк Онлайн»

Мошенники постоянно находят новые способы обмана, и последним трендом стало использование функции трансляции экрана в мессенджерах. Они создают фальшивые аккаунты, выдают себя за сотрудников банка и обманом заставляют клиентов предоставить им доступ к личной информации.

На этот раз они прибегают к видеозвонкам, требуя от жертв включить трансляцию экрана для «биометрической идентификации». Но на самом деле это лишь прикрытие для кражи конфиденциальных данных, включая номера карт, суммы на счетах и коды из СМС.

Необходимо соблюдать осторожность и принимать предупредительные меры

Чтобы избежать стать жертвой этого нового метода мошенничества, необходимо соблюдать осторожность и принимать предупредительные меры. Важно никогда не отвечать на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов, выдающих себя за представителей банка. Также не следует включать функцию демонстрации экрана в разговоре с незнакомцами, чтобы не дать им доступ к вашим личным данным. При обновлении мобильных приложений, включая приложения банка, следует быть внимательным и загружать обновления только из официальных источников. Если возникают сомнения относительно подлинности звонка или сообщения от банка, лучше связаться с официальными каналами связи, указанными на официальном сайте банка. Только так можно уберечь себя от попадания в ловушку мошенников и сохранить свои финансовые средства в безопасности.