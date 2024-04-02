Супруга капитана команды КВН Пелишенко раскрыла причину его смерти

Светослав Пелишенко, известный сценарист и капитан команды КВН «Одесские джентльмены», скончался после операции на кишечнике из-за осложнений, сообщила его супруга Виктория ИА «Регнум».

Он долго готовился к операции, но стал сильно волноваться перед ней. Операция прошла успешно, однако возникли осложнения, и Пелишенко скончался в московской больнице.

Он был активным и жизнерадостным человеком, их семейная жизнь продолжалась 34 года, у них остались дети и внуки. Последним проектом Пелишенко был «Голубой огонек», где он творил шутки. Его смерть пришла вместе со смертью другого участника команды КВН «Одесские джентльмены» Александра Теплицкого.