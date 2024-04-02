В шоу «Маска» на НТВ появилась Бабка-Ежка, которая раскрыла свою личность

В прошедшем выпуске «Маска» телезрители вновь будут удивлены появлением нового участника - Бабки-Ежки, которая раскрыла свою личность уже в конце передачи. Ведущий Вячеслав Макаров, увидев, кто действительно скрывался за образом и испытал настоящий шок.

Оказалось, что в «Маску» вновь вернулась Анита Цой. Члены жюри были так поражены, что словно застыли в оцепенении.

Перенос показа на 31 марта был вызван событиями в «Крокус Сити Холл».

Помимо Бабки-Ежки, на сцене выступили другие участники, чьи личности пока загадка для членов жюри. В прошлом эпизоде к выбытию оказались Щенок, Кот, Арлекин. Один из членов жюри раскрыл тайну участницы под псевдонимом Mia Boyka, которая оказалась его хорошей знакомой. Перед выступлением у нее возникли проблемы со здоровьем, что вынудило ее раскрыть свою личность.

Специальным гостем в программе был Сергей Лазарев, который уверенно угадал имя звезды за маской после ее выступления. Артистка не удивилась, поскольку предчувствовала такой исход, пишет Вокруг ТВ.