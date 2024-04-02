Артист Ливанов резко ответил Дмитрию Назарову после слов о погибших детях

Во время беседы с сайтом АиФ, народный артист РСФСР Василий Ливанов прокомментировал поведение Дмитрия Назарова, который покинул РФ вместе со своей женой после начала СВО.

Ливанов отметил, что хотя он хорошо знаком с актерскими достижениями коллеги, он не в курсе о его творчестве. Ливанов выразил свое негодование по поводу русофобских стихов Назарова, а также назвал его предателем своей родины и народа. Он также осудил заявление актера о том, что Аллея Ангелов на Донбассе является «фейком», называя его высказывания бредом и выражая недоумение по поводу таких слов.