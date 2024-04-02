«Как эпично!»: Елизавета Базыкина потеряла сознание, увидев Анну Пересильд

Криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова стала прорывом для многих молодых артистов, включая Елизавету Базыкину и Анну Пересильд. После съемок в данном проекте девушки остались друзьями и продемонстрировали это на днях в соцсетях, опубликовав видео своих веселых посиделок. Анна опубликовала видеоролик, на котором стоит в «гламурном образе», а Елизавета, увидев на подругу, падает в обморок.

Пользователи интернета остались в восторге от этого дружеского момента, отмечая сходство артисток и выражая надежду на их встречу во втором сезоне телесериала.

«Как эпично, какая грация», — написали фанаты.

Телепремьера первой части сериала запланирована на 15 апреля 2024 года на телеканале НТВ, а история уже пользуется популярностью на онлайн-платформах. Генеральный продюсер Тимур Вайнштейн обещал телепремьеру без цензуры, а Роскомнадзор при этом установил возрастное ограничение 18+, пишет ВокругТВ.