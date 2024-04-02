Комик Светлаков сообщил, что не считает себя актером

Комик Сергей Светлаков известен зрителям своим исполнением главных ролей, работой в качестве продюсера и ведущего. Несмотря на это, он отклоняет метку актера, как сообщает портал RT.

В ближайшем будущем выйдет новое скетч-шоу «Светлаков+», где он примет на себя семь различных образов, три из которых уже хорошо знакомы зрителям из телесериала «Наша Russia», а остальные будут совершенно новыми.

Несмотря на его превращения в различные персонажи, Светлаков отказывается считать себя актером. Он не признает своего вклада в создание образов. Сергей считает, что актер - это тот, кто посвящает свою деятельность исключительно актерскому мастерству. При этом он признает свою ограниченную палитру и понимает, когда проект соответствует ему.

Юморист также выражает благодарность режиссерам и сопродюсерам за совместное создание персонажей, в образе которых он может быть разным.