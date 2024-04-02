Информинг » Знаменитости » Родители экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону рассказали обстоятельства ее смерти

Родители экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону рассказали обстоятельства ее смерти

Image 16+
Родители экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону рассказали обстоятельства ее смерти
Знаменитости
Источник фото: @libergik

Мать, потерявшая свою дочь, бывшую участницу «Дома-2» - Либерж Кпадону, рассказала о том, что их последнее общение с наследницей было еще до операции в середине февраля. После выписки из больницы девушка не выходила на связь, и они так и не успели поговорить.

Ожидают встречи с подругой Либерж

Точная причина смерти пока что остается неизвестной. Надежда с мужем сейчас направляются в Москву из Петербурга для участия во вскрытии и обращения в полицию. Они также ожидают встречи с подругой Либерж, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Мать экс-звезды реалити добавила, что проблемы со здоровьем у Либерж и ее отца возникли одновременно. Она ухаживала за мужем, а затем начала беспокоиться о своей дочери, однако не смогла связаться с ней.

Напомним: Кпадону перенесла операцию на легких в середине февраля. У нее обнаружили доброкачественную опухоль. После 14 февраля девушка прекратила выходить на связь. Ее тело было обнаружено в квартире только спустя более месяца.

Информационное агентство «Informing»

Мама погибшего в «Крокусе» певца-колясочника заявила о странных совпадениях

Мама погибшего в «Крокусе» певца-колясочника заявила о странных совпадениях

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Выяснилась страшная правда о смерти участницы «Дома-2» Либерж Кпадону

Сегодня, 11:33

Теряет голос: Лолита Милявская призналась в крахе своей карьеры

Сегодня, 11:28

Певец IVAN назвал героями подростков, работавших во время теракта в «Крокусе»

Сегодня, 10:18

Стало известно, когда выйдет сериал «Тень Чикатило»

Сегодня, 10:03

Стало известно, кто примет участие в новом сезоне телешоу «Три аккорда»

Сегодня, 09:38

«Как эпично!»: Елизавета Базыкина потеряла сознание, увидев Анну Пересильд

Сегодня, 06:08

Родители экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону рассказали обстоятельства ее смерти

Сегодня, 05:48

Александр Толмацкий раскритиковал 78-летнего Евгения Петросяна: «Безответственный отец»

Сегодня, 04:23

Супруга капитана команды КВН Пелишенко раскрыла причину его смерти

Сегодня, 04:18

В шоу «Маска» на НТВ появилась Бабка-Ежка, которая раскрыла свою личность

Сегодня, 02:48

Артист Ливанов резко ответил Дмитрию Назарову после слов о погибших детях

Сегодня, 01:43

Супруга киноактера Романа Мадянова рассказала о его борьбе с онкологией

Сегодня, 01:13

Комик Светлаков сообщил, что не считает себя актером

Сегодня, 00:28

Ксения Собчак покинула Россию и отправилась с сыном в Дубай

Вчера, 20:48

Вернувшаяся в Америку Кристина Орбакайте снялась вместе с мужем и дочерью

Вчера, 20:43

Новосибирский блогер Дава начал ухаживать за Бузовой

Вчера, 19:58

Стали известны причины ссоры Киркорова и Манукяна

Вчера, 17:48

Мама погибшего в «Крокусе» певца-колясочника заявила о странных совпадениях

Вчера, 17:03

Познера вернули в эфир Первого канала — но он этому оказался не рад

Вчера, 14:53

Валерия на шоу «Маска» обозвала Тодоренко «мозгополоскушкой»

Вчера, 14:13

Новости партнеров
2023
ru-RU