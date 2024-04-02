Родители экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону рассказали обстоятельства ее смерти

Мать, потерявшая свою дочь, бывшую участницу «Дома-2» - Либерж Кпадону, рассказала о том, что их последнее общение с наследницей было еще до операции в середине февраля. После выписки из больницы девушка не выходила на связь, и они так и не успели поговорить.

Ожидают встречи с подругой Либерж

Точная причина смерти пока что остается неизвестной. Надежда с мужем сейчас направляются в Москву из Петербурга для участия во вскрытии и обращения в полицию. Они также ожидают встречи с подругой Либерж, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Мать экс-звезды реалити добавила, что проблемы со здоровьем у Либерж и ее отца возникли одновременно. Она ухаживала за мужем, а затем начала беспокоиться о своей дочери, однако не смогла связаться с ней.

Напомним: Кпадону перенесла операцию на легких в середине февраля. У нее обнаружили доброкачественную опухоль. После 14 февраля девушка прекратила выходить на связь. Ее тело было обнаружено в квартире только спустя более месяца.