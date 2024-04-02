Александр Толмацкий раскритиковал 78-летнего Евгения Петросяна: «Безответственный отец»

Александр Толмацкий высказал негодование по поводу позднего отцовства Евгения Петросяна. В эфире телешоу «Звезды сошлись» на канале НТВ он назвал 78-летнего юмориста и его молодую жену Татьяну Брухунову «безответственными родителями».

Должна быть полноценная семья

Продюсер выразил уверенность, что это безответственное поведение по отношению к только что родившимся детям. Он подчеркнул, что хотя Татьяна и молода, должна быть полноценная семья. Петросян стал отцом в 78 лет, чем поделилась его жена 13 марта этого года, опубликовав семейное фото с дочерью Матильдой на руках.

Брухунова жестко отреагировала

Однако, как известно, беременность женщины была скрыта, вызвав массу слухов о возможном суррогатном материнстве. В ответ на обвинения жена юмориста жестко отреагировала, отметив, что она не обязана предоставлять снимки анализов совершенно незнакомым людям, пишет Телепрограмма.