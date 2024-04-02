С 2 апреля, увидев цены, ахнете: «Магнит» и «Пятерочка» приняли важное решение для россиян

Крупные сети продуктовых магазинов в России анонсировали планируемые изменения в ценах, которые затронут все магазины в ближайшее время. Сеть «Пятерочка», к примеру, выступила одной из первых с нововведениями, снижая цены на широкий ассортимент товаров, включая молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, замороженные продукты и консервацию. Скидки на продукцию будут варьироваться от 10 до 49 процентов, делая товары более доступными для покупателей.

«Магнит» также сообщил о планируемом снижении цен уже с 9 апреля 2024 года, охватывающем широкий ассортимент товаров, включая пельмени, сметану, шоколад, чипсы, газированные напитки, сыр и кофе. Новые цены призваны сделать покупки более доступными и станут хорошей новостью для всех покупателей, пишет ngnovoros.ru.