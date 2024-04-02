Каждый пенсионер со званием «Ветеран труда» наконец-то получит заслуженную прибавку к пенсии в 2024 году

Ветераны труда, помимо пенсии, имеют право на различные льготы и дополнительные выплаты, включая ежемесячные денежные выплаты и льготы по оплате жилья, коммунальных услуг, связи, проезда, медицинского обслуживания, лекарств и санаторно-курортного лечения. Процедура присвоения статуса определяется законодательством и нормативными актами региона.

Необходимо предоставить соответствующие документы в уполномоченные органы. Заслуги перед страной, награды и трудовой стаж важны для статуса. После присвоения статуса, льготы могут быть предоставлены только в пределах региона. Льготы могут включать денежные выплаты, налоговые льготы, компенсации за услуги и медицинское обслуживание, определяемые законодательством и актами региона, пишет ngnovoros.ru.