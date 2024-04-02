Стало известно, кто примет участие в новом сезоне телешоу «Три аккорда»

Не пропустите увлекательное телешоу «Три аккорда» на Первом канале! Своими яркими выступлениями участники привнесут в мир музыки новые краски, а телезрители окажутся в вихре незабываемых эмоций, пишет ВокругТВ.

С каждым сезоном программа завоевывает все больше поклонников благодаря своим захватывающим номерам и уникальной атмосфере. Под руководством опытного жюри все участники демонстрируют свой музыкальный талант, борясь за признание зрителей и победу в конкурсе.

Премьера восьмого сезона проекта запланирована на 14 апреля в 19:00. В нем примут участие Мия Бойка, Никита Малинин, Сергей Войтенко, певица Жасмин, Таисия Повалий, Анна Семенович, Владимир Салтыков, Доминик Джокер, Валерия Ланская, Владимир Маркин.